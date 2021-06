Une pierre dans le jardin de Benjamin Pavard. Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Didier Deschamps qu'il "aurait pu sortir" Benjamin Pavard, "victime d'une très mauvaise chute" en tout début du match contre la Hongrie (1-1), si le défenseur avait "communiqué sur son état". "Il a eu une très mauvaise chute en début de match qui a eu un impact, les joueurs quand ils sont sur le terrain ils veulent y rester, même quand ils sont sur une jambe", a expliqué Deschamps dans l'émission "Téléfoot" sur TF1, sans préciser la nature de la blessure du défenseur.

"C'est vrai qu'avec le recul, mais c'était carrément à l'opposé (du banc français) et comme Benjamin n'a pas communiqué sur son état par rapport à cette chute, j'aurais pu le sortir, je n'avais pas l'information", a poursuivi le sélectionneur des champions du monde en titre. "Même si dans un match quand on est menés, je préfère garder les cartouches de remplaçant pour la phase offensive, j'aurais pu (le sortir), je ne l'ai pas fait", a-t-il ajouté.

Rien à voir avec le choc contre l'Allemagne

Le latéral droit du Bayern Munich a vécu un après-midi difficile contre la Hongrie et il a notamment été pris de vitesse sur le but inscrit par Attila Fiola, dans le temps additionnel de la première période. Deschamps a insisté sur le fait que Pavard ne se ressentait plus du violent choc reçu lors de la victoire face à l'Allemagne, mardi dernier. "Ce n'est pas le fait de ce qu'il a eu contre l'Allemagne, c'était un choc, je vous le réaffirme il n'y avait pas de protocole commotion (...), tout a été très bien fait par notre docteur, j'ai vu un Benjamin à l'entraînement en totale possession de ses moyens", a-t-il conclu.

