Cinq ans après l'échec en finale face au Portugal, trois ans après le sacre à la Coupe du monde en Russie, l'équipe de France se présente dans le costume de favori pour l'Euro 2020. Après deux matches de préparation face au Pays de Galles et la Bulgarie, les Bleus vont débuter leur campagne européenne. Placée dans le groupe F, ni plus, ni moins le "groupe de la mort", la bande à Didier Deschamps aura fort à faire dès son entrée en lice puisqu'ils affronteront l'Allemagne le 15 juin, avant de se déplacer à Budapest pour y affronter la Hongrie puis le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Sur quelles chaînes suivre les matches de l'équipe de France lors de l'Euro 2021 ?

Les matches de l'équipe de France seront à suivre en direct et en intégralité sur M6 et TF1. Si la Une diffusera les deux rencontres face à la Hongrie et le Portugal, M6 diffusera le premier match des coéquipiers de Antoine Griezmann le mardi 15 juin prochain. Le groupe beIN SPORTS diffusera l'intégralité des matches de la compétition et notamment ceux des Bleus.

Euro 2020 L'Italie annonce le forfait de Sensi, Pessina intègre les 26 IL Y A 41 MINUTES

Kanté Ballon d'Or ? "On peut rêver mais on se met le doigt dans l’oeil"

Le calendrier des Bleus lors de la phase de groupes de l'Euro 2021

Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich (sur M6 et beIN SPORTS)

Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest (sur TF1 et beIN SPORTS)

Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest (sur TF1 et beIN SPORTS)

Euro 2020 Zéro pointé pour Müller, Ronaldo sur les traces de Platini... Les chiffres fous de l'Euro IL Y A UNE HEURE