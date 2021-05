Football

"Il y a eu des élements toxiques en équipe de France, Benzema n'en fait pas partie"

EQUIPE DE FRANCE - Le retour de Karim Benzema en équipe de France pose la question de la cohabitation entre l'attaquant madrilène et Olivier Giroud pour lequel il n'a pas toujours eu des mots agréables. Pour Maxime Dupuis et Martin Mosnier, il y aura des statuts et des egos à gérer au sein de cette équipe championne du monde.

00:04:59, il y a une heure