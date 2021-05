Un sacré casse-tête. Alors que trois clubs anglais vont disputer les finales des Coupes d'Europe en fin de semaine, la liste communiquée par Gareth Southgate ce mardi est forcément provisoire. Le sélectionneur devait initialement donner une liste de 26 noms, mais il a préféré ne prendre aucun risque, convoqué 33 joueurs et la liste définitive sera finalement communiquée le 1er juin. Il n'y a donc aucune surprise de taille dans le groupe annoncé, dont il devra écarter sept noms au moins.

Parmi les 33, cinq joueurs de Manchester United sont susceptibles de jouer contre Villarreal mercredi en finale de la Ligue Europa, alors que 4 de City et 3 de Chelsea pourraient s'affronter samedi en Ligue des champions à Porto. Harry Maguire, le défenseur central des Red Devils, blessé à une cheville le 9 mai à Aston Villa et qui est incertain pour la C3, fait partie des cas en suspens.

Kalvin Phillips, milieu de terrain de Leeds et qui a joué 7 des 10 derniers matches des Three Lions, mais touché à l'épaule droite lors de la dernière journée de Premier League, dimanche, est aussi provisoirement inclus, de même que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui n'a plus joué depuis février. L'Angleterre fera partie des favoris de l'Euro, dont elle disputera les matches de poule à Wembley, où se tiendront aussi les demi-finales et la finale, le 11 juillet.

Avec un secteur offensif riche de Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Jadon Sancho, Jack Grealish ou Mason Greenwood, elle a en tout cas de quoi faire trembler toutes les défenses.

Liste provisoire de l'Angleterre pour l'Euro (11 juin - 11 juillet) :

Gardiens: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolves) Kieran Trippier (Atletico Madrid/ESP), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton)

Milieux: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

