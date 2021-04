Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot", a-t-il déclaré, à propos de l'ancien Lyonnais, absent depuis fin 2015 en équipe de France à la suite de sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema brille de mille feux en cette saison 2020-21. L'attaquant français, qui porte l'attaque du Real Madrid (27 buts toutes compétitions confondues), voudrait toujours revenir en Bleus selon Karim Djaziri, son ex-agent , qui s'est exprimé sur RMC jeudi soir. "a-t-il déclaré, à propos de l'ancien Lyonnais, absent depuis fin 2015 en équipe de France à la suite de sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena.

Karim Djaziri estime que le Madrilène n'en veut pas à Didier Deschamps. "Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu... Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs", estime l'ancien agent de Karim Benzema, qui cible ici le rôle de Noël Le Graët, le président de la Fédaration française de football. En effet, Karim Djaziri rappelle que le Madrilène et le sélectionneur des Bleus avaient une relation "père-fils".

Euro 2020 "Nous allons devoir régler ce qu'il vient de se passer" : L'UEFA se penche sur le cas des mutins IL Y A 9 HEURES

Si Griezmann, Pogba et Lloris demandent son retour, vous croyez qu'il ne va pas le prendre ?

"En juillet 2017, Karim me dit d'appeler le président pour organiser un rendez-vous avec Didier. J'ai appelé le président, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous... On ne sait même pas s'il était au courant, a-t-il assuré avant de conclure sur le rôle que pourraient jouer les joueurs cadres de l'équipe de France. Si Griezmann, Pogba et Lloris demandent le retour de Benzema, vous croyez qu'il ne va pas le prendre ?"

Les Bleus passent-ils à côté du meilleur de Benzema ?

Euro 2020 Les Bleus affronteront le Pays de Galles et la Bulgarie en amical avant l'Euro IL Y A UN JOUR