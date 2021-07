Football

L'Angleterre à l'Euro 2020 : "Quand on chantait 'Football is coming home' en 2018, c’était de l'ironie mais maintenant…"

EURO 2020 - Qualifiée pour les quarts de finale après un match ô combien émotionnel face à l’Allemagne, l’Angleterre espère, enfin, réussir à se sacrer dans un grand tournoi. Dans Tour d’Euro, Marcus Foley, journaliste Eurosport en Angleterre, évoque l’ambiance folle autour des Three Lions et l'image de Southgate. Alors, "football is coming home ?" (Habillage : Q.Guichard / Montage : S.Farvacque)

00:05:21, il y a 2 heures