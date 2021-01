Malgré la pandémie de Covid-19, l'objectif de l'UEFA est toujours d'organiser l'Euro dans douze pays. Mais la situation sanitaire actuelle pousse l'organisme européen à n'écarter aucune alternative. Selon The Daily Mail, l'UEFA envisage désormais d'organiser la compétition dans quatre pays : l'Allemagne, le Portugal, la Russie et l'Angleterre, malgré le variant du Covid-19 qui a poussé à un confinement strict de l'autre côté de la Manche. Dans cette configuration, Wembley accueillerait les demies et la finale de l'Euro.