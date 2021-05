Eden Hazard a encore "quelques problèmes avec (sa) cuisse" mais "sera là quand l'Euro commencera", a indiqué le joueur de l'équipe de Belgique, lundi en conférence de presse à Tubize. "Je vais voir avec le staff médical et avec le coach ce que l'on va faire", a-t-il expliqué en visio-conférence.

Physiquement je dois encore me préparer et j'espère évidemment être prêt le 12 juin

"J'ai loupé le dernier match avec le Real à cause d'une petite gêne à la cuisse. Depuis, j'ai pu me reposer une semaine et mentalement je suis bien. Physiquement je dois encore me préparer et j'espère évidemment être prêt le 12 juin pour le premier match", a ajouté la pépite belge (30 ans).

Transferts Stars, millions à gogo et.. flops : le Top 10 des recrues les plus chères du Real 09/08/2020 À 11:04

Arrivé lundi au centre national d'entraînement des Diables Rouges en même temps que la plupart de ses équipiers, le capitaine belge a été le premier à s'exprimer en conférence de presse, précisant qu'il n'est "pas encore à 100%".

Eden Hazard multiplie les absences depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019 Crédit: Eurosport

"Je vais être à nouveau bon quand je vais enchaîner, quand je vais retrouver la confiance, et quand ma cuisse et ma cheville ne me feront plus mal du tout", a-t-il dit aux journalistes qui l'interrogeaient sur son état de forme. "J'ai vécu une saison malchanceuse, a-t-il poursuivi. Depuis le début de ma carrière, tout a été très bien et je n'ai pas eu beaucoup de blessures. Je ne peux pas tout mettre sur le dos de la malchance", a toutefois reconnu le joueur du Real Madrid.

J'ai encore de belles années devant moi

"J'ai toujours été un joueur qui aimait enchaîner les matches et là cela n'a pas été le cas. J'ai encore de belles années devant moi. Le terrain me manque et ne pas être avec les Diables (ces derniers mois), cela m'a manqué. Je suis heureux quand je suis sur le terrain". Recruté pour la somme record à Madrid de 100 millions d'euros (montant qui n'a toutefois jamais été officialisé) par le Real à l'été 2019, le Wallon n'a cessé de décevoir ces deux dernières saisons.

Arrivé en surpoids en Espagne, il a ensuite accumulé les blessures pour ne jamais atteindre le niveau qui fut le sien dans ses clubs précédents, Chelsea en Premier League et le Lille en Ligue 1, deux championnats dont il a été élu meilleur joueur (2011 à Lille, 2015 à Londres). La Belgique, l'une des équipes favorites pour le titre, débute l'Euro-2020 le 12 juin face à la Russie dans un groupe B qui compte également le Danemark et la Finlande.

Liga "Ça n'a pas l'air d'aller" : Zidane inquiet pour Hazard 22/02/2020 À 22:36