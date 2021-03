Ce mercredi, l'UEFA a validé la règle des cinq changements pour l'Euro 2021 . Mais la pandémie de coronavirus pourrait de nouveau chambouler les habitudes. Selon les informations de L'Equipe , l'organisme européen envisage des listes élargies pour les 24 nations qualifiées pour le prochain championnat d'Europe. Des sélections qui ne compteraient donc plus 23 mais 25 ou 26 éléments. Le quotidien précise qu'une décision pourrait être prise par l'UEFA le lundi 19 avril.

Élargir l'effectif à 25 ou 26 pourrait être une bonne chose, car la saison a été très difficile. Et puis, on ne sait jamais, il peut arriver que, pendant le tournoi, quelqu'un attrape le virus. Ensuite, il est plus difficile d'aller chercher d'autres joueurs, notamment parce qu'ils seraient tous en vacances. Cette éventualité, au cas où l'UEFA le déciderait, me conviendrait tout à fait." Chaque sélection sera dans une bulle sanitaire pendant l'Euro mais en effet le risque zéro n'existe pas. Sans compter les pépins musculaires qui pourraient survenir à l'issue d' une saison longue . Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, l'avait d'ailleurs souligné il y a quelques jours avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. "

Mercredi, Roberto Martinez, son homologue belge, était sur la même longueur d'onde. "J'espère, au vu de la pandémie que les règles pourront être adaptées et que nous pourrons avoir 26 voire 27 joueurs avec nous, a-t-il assuré au quotidien La Dernière Heure. Il existe des discussions, notamment avec l'Angleterre et l'Italie. Tout le monde a réagi de la même manière. Élargir le groupe, avec par exemple un joueur en plus par ligne, ce serait une décision correcte." Egalement interrogé sur le sujet, Didier Deschamps s'était montré pessimiste ces derniers jours. "L'UEFA tranchera, mais je peine à croire que cela sera changé d'ici l'Euro", soulignait-il. D'ici l'annonce de la liste officielle le 1er juin (ndlr : au plus tard), le sélectionneur des Bleus pourrait donc être amené à faire de nouveaux choix.

