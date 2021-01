L'UEFA ne veut pas abandonner son idée de disputer l'Euro dans douze villes différentes. " L'UEFA s'est engagée à recevoir l'Euro 2020 dans 12 villes comme prévu à l'origine ", a expliqué dans un communiqué son président, Aleksander Ceferin, à l'issue d'une rencontre avec les représentants des cités hôtes du tournoi, décalé l'été dernier à cause de la pandémie et reporté au 11 juin au 11 juillet.

Le dirigeant slovène s'est dit "optimiste" sur le fait que "les choses devraient être très différentes à propos du virus à mesure que nous nous approcherons du tournoi, et il est important que nous donnions aux villes hôtes et aux gouvernements autant de temps que possible pour se faire une idée précise de ce qu'il sera possible de faire en juin et juillet".