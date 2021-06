Quand on a moins de moyens, on essaie d'avoir des idées. La Macédoine du Nord participe à sa première grande compétition et va tenter de laisser une bonne image lors de ses prestations, après sa défaite initiale mais encourageante contre l'Autriche . Avant de disputer son deuxième match contre l'Ukraine, les joueurs macédoniens ont préparé au mieux la rencontre, alliant l'utile au ludique.

Le compte officiel de l'Euro a diffusé des images de l'entraînement du Petit Poucet ce jeudi, et il est pour le moins surprenant. Igor Angelovski a fait participer ses joueurs à un exercice hors du commun, une course de cône durant laquelle ses protégés doivent se passer des ballons sans le faire tomber. Pour le style, on repassera. Mais l'atelier a au moins l'air de bien amuser les principaux intéressés. Placement, adresse, et un soupçon de compétition, le recette d'un premier succès ce jeudi ?

