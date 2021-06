L'heure de la grande finale a sonné. Ils étaient quinze sur la ligne de départ, ils ne sont plus que deux : France 2000 et Espagne 2012 se disputent le titre de champion d'Europe ultime dans le dernier duel de notre tournoi sous forme de playoffs. Après trois tours de compétition dont des demi-finales 100% franco-espagnoles , la bande à Zidane défie celle d'Iniesta. Qui pourra se targuer du statut de plus grand vainqueur de l'Euro ? A vous d'en décider en votant ci-dessous.

FRANCE 2000 VS ESPAGNE 2012

Euro 2020 Löw : "Face aux Bleus, il faudra tout donner et ne faire aucune erreur" IL Y A 32 MINUTES

France 2000

Pourquoi elle : Auréolés de leur premier titre de champions du monde, les Bleus présentent en Belgique et aux Pays-Bas un effectif aux allures de machine de guerre. Les piliers de 98 sont au sommet et les jeunes pousses de la Coupe du monde ont pris de l’épaisseur, à l’image de Thierry Henry, Patrick Vieira ou encore David Trezeguet, héros final d’un tournoi à la dramaturgie extraordinaire synonyme de quintessence de l’équipe de France.

L’équipe type : Barthez – Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu – Vieira, Deschamps – Djorkaeff, Zidane, Henry – Dugarry

Espagne 2012

Pourquoi elle : C'est une équipe qui a écrit l'Histoire. Rien que cela. Durant cet Euro 2012, l'Espagne d'Andres Iniesta, Xavi et Iker Casillas n'a fait que confirmer sa domination totale sur le football continental et mondial. Talents purs, QI football, expérience et leaders charismatiques : la Roja avait tout pour elle. Et après avoir gagné l'Euro 2008 et la Coupe du monde 2010, elle en a profité pour devenir la première nation à réaliser un triplé Euro - Coupe du monde – Euro. Et si la sélection espagnole a de temps en temps donné l'impression de ronronner, la finale a remis les pendules à l'heure. Au Stade Olympique de Kiev, l'équipe de Vicente Del Bosque a offert une démonstration de force impressionnante face à une Italie impuissante (4-0). Le chef-d'oeuvre ultime d'une équipe alors intouchable.

L’équipe type : Casillas – Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba – Xavi, Busquets, Xabi Alonso – Iniesta, Fabregas, David Silva

QUI EST LE CHAMPION D'EUROPE ULTIME ? France 2000 Espagne 2012

Bon Euro à toutes et à tous !

Euro 2020 "Technique, rapidité, instinct" : Lloris décrypte ses cinq plus beaux arrêts en Bleu IL Y A 35 MINUTES