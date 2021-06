Cristiano Ronaldo est bien le meilleur buteur de l'Euro 2020. Mais la star portugaise n'est pourtant pas celle à avoir inscrit le plus grand nombre de buts depuis le début de la compétition. Cet honneur revient en réalité à huit joueurs portant tous la même identité : contre son camp. La phase de groupes a été marquée par les buts inscrits bien malgré eux par des joueurs dans leurs propres filets. Le geste n'a pas en soi exceptionnel et arrive fréquemment sur toutes les pelouses du monde, tous les week-ends. Mais jamais l'Euro n'avait été touché par ce fléau dans de telles proportions.

Le ton avait pourtant été donné d'entrée avec un but contre son camp du Turc Merih Demiral comme première réalisation de la compétition, contre l'Italie. En 36 matches disputés, huit csc sont déjà à déplorer, ce qui constitue déjà un record historique. Et de très loin même, puisque la marque était jusqu'alors de 3. Tant qu'à rester dans les records du genre, cette première phase a fait fort. Deux csc dans un même match, ce n'était jamais arrivé lors d'un match d'Euro. Le scénario s'est produit à deux reprises cette année. Jamais un gardien n'avait encaissé de buts contre son camp dans la compétition, ils sont déjà trois à avoir commis cette infortune en 2021.

Euro 2020 "Ni en mode Ballon d’Or, ni décevant, Kanté est à l’image des Bleus" IL Y A 2 HEURES

Un malheureux hasard ?

Mais alors, quelle mouche a bien piqué les défenses au point d'enquiller les bourdes à ce point ? La réponse ne saurait être simple, comme chaque but, en sa faveur comme en sa défaveur, est unique. Les seules options avancées ne sauraient être que des pistes de réflexion et non des explications mathématiques parfaites. Pour les csc de Wojciech Szczesny contre la Slovaquie (frappe qui rebondit sur son bras après avoir rebondi sur le poteau), comme pour celui inaugural de Demiral contre l'Italie (frappe en plein torse), le coupable est avant tout la malchance. Le gardien Lukas Hradecky aurait pu être un peu plus réactif contre la Belgique, mais on parle d'un effet de surprise sur un rebond capricieux et non d'une toile imputable au portier finlandais, bien qu'il soit coutumier du fait avec le Bayer Leverkusen.

Rare point commun à plusieurs de ces réalisations, les centres en retrait semblent redevenus une arme dangereuse, puisque quatre des huit buts contre son camp font suite à cette situation de jeu. Sur ces actions, les blocs défensifs de plus en plus bas et la forêt de jambes proches du but pourraient être une justification entendable. Elle l'est bien moins à la vue des gestes de Mats Hummels contre la France, ou des Portugais Ruben Dias ou Raphaël Guerreiro, auteurs de maladresses techniques préjudiciables. Que dire alors de Martin Dubravka dont la claquette totalement manquée contre l'Espagne mercredi risque de faire le tour des bêtisiers encore un moment et ainsi faire oublier son très bon Euro jusque-là.

Plus de matches, plus de CSC

Avec un précédent record en 2016, le Championnat d'Europe 2020 suit en réalité une tendance tout simplement logique avec la formule à 24 équipes : plus de matches = plus d'opportunités de bêtises en tout genre. D'autant que les pays à la réserve de talent moins riche tendent plus fréquemment à vouloir verrouiller défensivement et ainsi s'exposer aux tentatives adverses. Les restes de la saison "Covid", ses temps de préparation écourtés pour les sélections et sa fatigue cumulée (en particulier pour les grandes nations et les grands joueurs) qui n'ont pas réellement pu couper depuis un an peuvent aussi peser dans la balance. Sans pour autant être des mobiles à ces gestes malencontreux.

Dans son ironie, ce début d'Euro voit qui plus est les buts contre son camp coûter particulièrement cher aux équipes qui les subissent. Lors des neufs buts du genre entre 1960 et 2016, le bilan était resté équilibré pour les victimes de csc : trois victoires - trois nuls - trois défaites. En 2021, encaisser un but du genre signifie invariablement s'incliner.

Euro 2020 Coman, Dubois, 4-2-3-1 : quelle équipe face à la Suisse ? IL Y A 3 HEURES