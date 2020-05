EURO 2020 - Le Danemark, qui va devoir organiser quatre matches de l'Euro 2020 en concomitance avec les trois premières étapes du Tour de France, a assuré qu'il serait "prêt" pour accueillir les deux événements l'année prochaine.

Le Danemark sera le carrefour de deux grands évènements sportifs l'année prochaine. En effet, avec le report de l'Euro de football à 2021, le pays scandinave se retrouve à organiser dans le même temps les trois premières étapes du Tour de France. Pas un problème selon Jesper Moller, le président de la Fédération danoise (DBU), qui a assuré avoir "trouvé des solutions constructives".

"C'est mon plus grand souhait, que Copenhague accueille à la fois le Championnat d'Europe et le Tour de France l'été prochain. Il semble maintenant que nous avons réussi. Nous pouvons nous attendre à un fantastique été sportif à Copenhague l'année prochaine avec beaucoup de célébrations et de convivialité", a assuré de son côté le maire de la ville, Frank Jensen, dans des propos relayés par L'Equipe.

