Football

Euro 2021 - Angleterre - Danemark - Le Danemark s'est-il fait voler ?

EURO 2020 - Le Danemark s'est fait éliminer en demi-finale de l'Euro par l'Angleterre après prolongation (2-1) et un but discutable des Anglais sur penalty. Mais pour Martin Mosnier et Cyril Morin, les Danois ne méritaient pas davantage sur cette rencontre, ils se sont fait dominer largement par les Anglais à Wembley.

00:02:54, il y a 2 heures