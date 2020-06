Le Top 50 des moments qui ont fait l'Euro : 10e, la Grèce et le casse du siècle

EURO 2020 - Il n'y a pas d'Euro cette année. Pour vous aider à passer le temps et attendre l'édition qui se déroulera à l'été 2021, nous avons décidé de vous concocter un Top 50 des moments qui ont jalonné la grande histoire du Championnat d'Europe des Nations. Dernier volet ce vendredi avec la révélation des 10 plus grands moments de l'histoire de la compétition.

10. Grèce, le casse du siècle

Portugal - Grèce : 0-1

Finale - Euro 2004

Trois coups pour forcer le verrou. Trois coups de crâne. Dont deux du braqueur en chef, Angelos Charisteas. Au Portugal, tout le monde y passe. Les hôtes, forcément, pour gâcher la fête en ouverture. Mais aussi les Français de Zidane, la République tchèque du Ballon d'Or en titre, Pavel Nedved puis, de nouveau, le Portugal pour définitivement pourrir l'ambiance. Avec un tel casse, forcément, difficile de garder le sourire.

Dans cet Euro 2004, la Grèce aura pris les airs d'un OVNI. Un objet non-identifié que personne n'a réussi à déchiffrer. Pourtant, Otto Rehhagel n'a rien inventé. Simplement magnifié un collectif sans star mais travailleur, qui a rencontré sur son chemin une bonne étoile, celle du champion. En arrivant au Portugal, les Hellènes restent sur quatre échecs en qualifications de tournois majeurs (Euro 1996 et 2000, Coupe du Monde 1998 et 2002). Être de la partie en ce mois de juin est déjà un succès en soi. Mais pas une fin. D’entrée, l’Allemand impose un schéma tactique ultra-rigoureux et imperméable. Quand le Portugal se prend les pieds dans le tapis en match d’ouverture (1-2), on pense à un faux-pas. Pareil contre l'Espagne, qui n'arrive pas à se dépêtrer de Charisteas and co. en poules (1-1).

Les quarts de finale, déjà. A trois matches de l'exploit. Rehhagel change son système et préconise un 3-5-2 aux allures de 5-3-2 avec notamment trois centraux pour museler la paire Henry-Trezeguet. Carton total. Devant, il suffira d’une mauvaise anticipation de Lizarazu, d’un centre au cordeau de Zagorákis et d'un coup de casque parfait de Charisteas pour mettre une première fois Zidane à la retraite internationale. En demie, c’est le but en argent de Dellas, de la tête évidemment, qui envoie les Hellènes en finale. La suite ? Vous la connaissez : Charisteas remet ses habits de braqueur, devance la sortie de Ricardo et envoie la Grèce au septième ciel. Le braquage fut parfait. Il n'aura fallu que trois coups pour forcer le verrou. Et réaliser le casse du siècle.

