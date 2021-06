Didier Deschamps a rarement joué ou dirigé un match pour ne pas le gagner. C'est ainsi. Même lorsque celui-ci n'a pas l'importance qu'on présageait. Ce sera le cas de France - Portugal, mercredi. La finale du groupe F n'en sera pas vraiment une mais Didier Deschamps et ses hommes ne prendront pas ce dernier rendez-vous du premier tour à la légère. Parce que les Français ne sont pas sûrs de sortir la tête haute de ce groupe.

Passer en huitièmes de finale à la troisième place, à la deuxième ou à la première, ce n'est pas la même chose et l'adversaire qui se présentera n'aura pas la même allure. Et ça, ça compte. "L'équipe de France se serait retrouvée avec six points, j'aurais eu la même réflexion que là car l'incidence aurait été négative sur le classement, a confié DD en conférence de presse. Je n'entre pas dans un calcul, il faut respecter le jeu".

Respecter le jeu, c'est aussi possiblement une chance d'éliminer le champion d'Europe en titre et, sans parler de revanche, sortir l'un des favoris à la victoire finale. "Sincèrement, je n'y pense pas. L'ambition est d'obtenir le meilleur résultat possible, répète-t-il. Accessoirement, c'est le Portugal mais il faut déjà penser à nous."

Emmagasiner de la confiance

Passé sur le grill quelques minutes plus tôt, Hugo Lloris n'avait pas dit autre chose que son sélectionneur. Aller au bout, c'est devoir affronter et terrasser toute opposition qui se présente sur le rectangle vert. "De toute façon, si on veut aller au bout de cette compétition, il y aura d'autres défis contre des grandes nations, on ne peut pas calculer nos efforts et les résultats à venir. Il faut jouer le match pour le gagner et continuer à engranger de la confiance. Une nouvelle compétition démarrera en 8es de finale."

Le leitmotiv de la nouvelle compétition est bien connu et Didier Deschamps n'a pas oublié de le rappeler. Souvenez-vous de 2018 et ce premier tour poussif, avant le feu d'artifice argentin. "Les cartes sont rebattues… Les impressions de départ ne sont pas toujours les mêmes après. Maintenant, il faut emmagasiner de la confiance." Toute ressemblance avec une situation déjà vécue est évidemment fortuite.

