C'est un problème devenu syndrome. Les Bleus ont raté cinq de leurs huit dernières tentatives sur penalty. Karim Benzema, mercredi face au Pays de Galles, a suivi le mouvement. Le Madrilène a échoué sur ses trois derniers essais en sélection comme Antoine Griezmann alors que Kylian Mbappé reste sur un échec. La France a notamment construit son succès en Russie sur la réussite de Griezmann dans l'exercice et elle ne peut se permettre de douter alors que le recours au VAR a fait bondir le nombre de penalties dans les grands tournois. Et que des séances de tirs au but ne sont pas à exclure.

Derrière le trio, un homme se tient prêt, au cas où. Dans l'entretien exclusif qu'il nous a accordé ce vendredi à Clairefontaine, Paul Pogba, qui a déjà endossé cette responsabilité à la Juventus, à Manchester United mais jamais en sélection se pose comme un potentiel recours. Et si le tour de la Pioche était venu ? "Bien sûr que j'ai toujours envie", nous a confié le milieu de l'équipe de France. Mais Pogba n'est pas encore prioritaire.

Malgré les échecs du trio Benzema-Mbappé-Griezmann, il semblerait que les offensifs conservent l'avantage : "Pour que les attaquants soient en confiance, c'est toujours bien de les laisser tirer. Moi ça ne me dérange pas. Je sais que je ne suis pas l'option numéro 1 mais je suis prêt à tirer." En conférence de presse, Didier Deschamps a fait savoir qu'il n'avait pas défini une hiérarchie claire parmi les tireurs et que c'était aux joueurs de prendre leurs responsabilités "en fonction du ressenti de chacun." Pogba, lui, est prêt.

