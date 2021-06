Huit buts et une multitude de rebondissements : l’Espagne est passée par toutes les émotions face à la Croatie pour s’offrir son billet pour les quarts de finale. Menée au score à la suite d’une énorme boulette d’Unai Simon , la Roja a cru avoir la qualification en poche en marquant trois buts d’affilée grâce à Sarabia, Azpilicueta et Torres. Mais la Croatie, étonnante de ressources mentales, est revenue au score en toute fin de match par l'intermédiaire d’Orsic et Pasalic pour s’offrir le droit de rêver en prolongation (3-3). Mais ces trente dernières minutes d’un match complètement fou ont été dominées par la Roja, s’offrant deux buts d’avance avec Morata et Oyarzabal, pour ne plus jamais les lâcher (5-3). En quarts de finale, la formation de Luis Enrique, définitivement bien plus attrayante qu’en phase de groupes, affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera la France à la Suisse.

La boulette de Simon

Parfaitement entrée dans son huitième de finale, l’Espagne a pris un malin plaisir à faire tourner en bourrique une défense croate avec un petit temps de retard sur chaque action. Complètement dominatrice, la formation de Luis Enrique a bien cru être récompensée au quart d’heure de jeu mais Koke n’a pas remporté son face à face devant Livakovic malgré une ouverture lumineuse de Pedri (16e). Dans la foulée, Morata a buté sur le torse de Vida en reprenant un centre de Torres d’une jolie tête piquée (19e).

Alors que l’on pouvait logiquement penser que les vagues blanches allaient déferler sur la défense croate, Unai Simon a réalisé la plus grosse boulette de cet Euro. Sur une passe puissante mais anodine de Pedri depuis le milieu de terrain, le portier espagnol a totalement manqué son contrôle pour laisser le ballon filer au fond de son but (0-1, 20e). Il n’en fallait pas plus à la Croatie pour se réveiller et se mettre, enfin, à attaquer.

Galvanisés, les Croates ont alors tenté de profiter de ce coup de massue pour aggraver la marque. Mais Vlasic (25e) et Kovacic (26e) ont manqué le cadre. C’en était trop pour Pablo Sarabia, meilleur Espagnol sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague ce lundi soir. Au terme d’une action confuse avec plusieurs ballons mal repoussés, l’attaquant du Paris Saint-Germain a jailli pour décocher une puissante frappe du gauche ne laissant aucune chance à Livakovic (1-1, 38e) pour permettre à la Roja de retourner aux vestiaires en relevant la tête après une ouverture du score qui aurait pu laisser de grandes traces psychologiques.

Une Croatie pleine de ressources

En seconde période, les Espagnols ont repris la rencontre pied au plancher. Si bien que la formation de Luis Enrique a pris deux buts d’avance. D’abord sur une superbe tête d’Azpilicueta, parfaitement servi au point de penalty par Ferran Torres (2-1, 57e). Puis ce fut au tour du passeur décisif de se muer en buteur, après avoir dribblé Guardiol pour terminer son action d’un tir du pied gauche à bout portant (3-1, 77e).

Complètement dos au mur et incapable de se procurer la moindre occasion franche, la Croatie, qui n’avait plus rien à perdre, a décidé de se projeter vers l’avant pour faire vivre une fin de match complètement folle aux 25.000 spectateurs du Parken Stadium de Copenhague. Au terme d’une action confuse, Orsic a parfaitement suivi un ballon repoussé sur sa ligne par Azpilicueta pour offrir un brin d’espoir à sa sélection, avec l’aide de la goal line technology (3-2, 85e). Prise de court, l’Espagne a alors balbutié devant le regain de forme de son adversaire, pliant même pendant le temps additionnel sur une tête catapultée par Pasalic (3-3, 90e+3). Direction, donc, la prolongation pour un dénouement aussi improbable qu’indécis.

La joie de Mario Pasalic face à l'Espagne Crédit: Getty Images

L’Espagne a le dernier mot

Mais après avoir mis tant de force pour revenir au score, les coéquipiers de Luka Modric n’ont pas eu assez de ressources pour éviter l’inévitable. D’une superbe demi-volée du pied gauche, Alvaro Morata a remis la Roja sur le chemin des quarts de finale (4-3, 100e) avant que Mikel Oyarzabal ne termine le travail en crucifiant la formation croate d’une frappe du gauche au ras du poteau (5-3, 103e). Incapable de fournir la moindre nouvelle accélération, la Croatie a dû déposer les armes.

Qualifiée pour les quarts de finale au terme de la rencontre la plus spectaculaire de cet Euro 2020, l’Espagne affrontera le vainqueur de la rencontre opposant la Suisse à l’équipe de France , ce lundi soir, pour tenter de poursuivre sa folle aventure en direction du dernier carré de la compétition, que le Roja a remporté pour la dernière fois en 2012.

Mikel Oyarzabal, buteur extatique face à la Croatie Crédit: Getty Images

