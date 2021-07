L’Espagne a mis fin au rêve suisse. Alors que la Nati, héroïque en défense et à dix contre onze pendant plus d'une demi-heure, est parvenue à arracher une nouvelle séance de tirs au but, elle a cette fois déchanté, en manquant trois tentatives, avant que Mikel Oyarzabal ne qualifie l’Espagne pour sa première demi-finale de l’Euro depuis 2012 (1-1, 1-3 t.a.b). Désormais, la troupe de Luis Enrique attend de savoir qui de l’Italie ou de la Belgique la rejoindra dans le dernier carré.

Le coffre-fort helvète a eu beau fonctionner une nouvelle fois à merveille, cela n’aura pas suffit pour atteindre la première demi-finale de l’histoire de la Suisse dans un tournoi majeur. Déjouant les pronostics, les hommes de Vladimir Petkovic, tombeurs de la France championne du monde il y a quatre jours, ont failli s’offrir la Roja, donnant de sérieux maux de tête à une attaque qui venait d’inscrire 10 buts lors de ses deux derniers matches, avant de finalement craquer aux tirs au but.

Euro 2020 EN DIRECT - La Suisse, réduite à dix, pousse l'Espagne en prolongation IL Y A UNE HEURE

Les 10 arrêts de Sommer n’auront pas suffi

Pourtant, comme la Slovaquie et la Croatie avant eux, les partenaires de Granit Xhaka, suspendu lors de ce match, ont été d’entrée mis à mal par le jeu collectif des triples champions d’Europe, qui ont monopolisé le ballon avant de faire la différence avec un peu de réussite. Sur un corner, Jordi Alba, de retour comme titulaire, a vu sa frappe déviée par Denis Zakaria, le remplaçant de Xhaka (0-1, 8e). Mais peu à peu, les Espagnols, sûrement éprouvés physiquement par la prolongation disputée en 8e, ont perdu leur emprise.

Plus d'infos à suivre...

Euro 2020 Laporte se troue... et Shaqiri en profite pour égaliser IL Y A UNE HEURE