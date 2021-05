Impensable il y a encore 24 heures, l'hypothèse d'un retour de Karim Benzema a pris de l'épaisseur au fil de la journée jusqu'à la confirmation de la bouche de Didier Deschamps à exactement 20h22 . Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant en équipe de France. Le retour de l'attaquant du Real Madrid marque une rupture dans la vie des champions du monde alors que leur avenir semblait cousu de fil blanc avec quelques interrogations à la marge du groupe. Avec un joueur de ce calibre, tout est à repenser. C'est un séisme qui frappe les Bleus à un petit mois du début de l'Euro.

Chronologie : Benzema et les Bleus, une interminable parenthèse en 20 dates

Didier Deschamps mesure tout à fait les conséquences de sa décision. Il ne fait pas revenir le meilleur joueur du Real Madrid, le leader d'attaque du plus prestigieux club du monde pour faire de la figuration. Si Benzema revient, c'est pour débuter dans le onze. Sur le terrain, dans le vestiaire, tout est bouleversé, l'équipe de France ne jouera plus comme elle le fait depuis juin 2018. Deschamps fait l'énorme pari de chambouler l'équilibre de sa formation.

Didier Deschamps et Karim Benzema lors du Mondial 2014 Crédit: Getty Images

Un retour et une victime

Forcément, son retour va faire une victime et elle est facilement identifiable. Benzema revient pour jouer dans l'axe, le poste où il survole les débats avec Madrid. Il ne faut pas oublier que s'il revient, c'est d'abord parce que Didier Deschamps en a besoin. Olivier Giroud, titulaire du poste depuis que… KB9 est écarté des rassemblements, voit son statut menacé désormais. Tout d'un coup, ses statistiques en Bleu pèsent bien moins lourd et son faible temps de jeu à Chelsea en 2021 n'est plus un problème. Tout comme les prestations très moyennes d'un Wissam Ben Yedder qui ne s'est jamais imposé comme une alternative crédible depuis 2018.

Quant à l'affirmation de Kylian Mbappé dans l'axe, elle tarde. Le Parisien est meilleur à gauche. Benzema solutionne un problème potentiel et sera l'une des trois têtes de proue de l'attaque tricolore à Munich puis Budapest, où les Bleus disputeront leur premier tour. Comment va s'articuler l'attaque des Bleus ? Autour du trio Mbappé (à gauche), Griezmann (en soutien) et Benzema (dans l'axe). Pour le reste, difficile d'imaginer un quatrième joueur à vocation offensive. Deschamps l'a déjà essayé, ça n'a jamais fonctionné. Et se lancer dans l'arène face à l'Allemagne ou le Portugal avec un quatuor d'attaquants reviendrait à se jeter dans la gueule du loup. L'animation est à repenser.

Trois numéros 9 hybrides

Benzema ne présente évidemment pas les mêmes caractéristiques que Giroud. Le Madrilène est autant meneur que finisseur là où le terrain d'expression de Giroud reste les 16 mètres adverses. Mbappé, Griezmann et Benzema sont tous à leur manière des numéros 9 hybrides. La mayonnaise peut-elle prendre entre eux ? L'avenir des Bleus en dépend sans doute. Ces trois-là parlent le même football mais Mbappé et Benzema n'ont jamais joué ensemble. L'association Griezmann – Benzema a déjà fait des ravages et il faut se souvenir du doublé du Lyonnais lors de sa dernière sélection face à l'Arménie (4-0) : ce soir-là, son association avec Grizou ressemblait à une évidence.

Mais depuis, l'équipe de France a joué une finale de l'Euro et décroché une deuxième étoile. Des statuts se sont construits et consolidés au fil de l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Comment Benzema va-t-il trouver sa place dans ce groupe qui a gagné sans lui ? Le Madrilène, présent à la Coupe du monde au Brésil, n'est pas un inconnu. Mais son statut en club, plus que son passé en Bleu, l'installe comme un leader, au moins technique, naturel. Leader et meilleur joueur des Bleus depuis 2014, Antoine Griezmann, son ami, n'en fera pas tout un foin. Ce n'est pas dans le caractère du bonhomme qui s'épanouit en faisant briller les autres. Griezmann est un homme de collectif. L'arrivée de Benzema ne changera rien.

Antoine Griezmann et Karim Benzema contre l'Arménie (4-0) Crédit: AFP

Quel statut au milieu des autres ?

La cohabitation avec Giroud, que Benzema a comparé à un "karting" quand il se comparait à une "F1", sera hautement plus sensible. Le second va prendre la place du premier sur le terrain et l'arrivée de Benzema marque un déclassement net du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Un succès dans un grand tournoi passe aussi par un groupe uni et tourné vers un seul et même objectif. Il va falloir trouver la juste place de Benzema pour que son arrivée ne mette pas à mal le fragile équilibre trouvé par Deschamps depuis 2016. C'est l'un des enjeux colossaux auquel va se frotter le sélectionneur après avoir déclenché un séisme aussi inattendu qu'excitant.

