Quand on pense aux maillots de la sélection italienne, on pense classe, élégance, sobriété. Cette fois-ci, les fans de la Squadra Azzurra devront sûrement penser à autre chose. Puma, l'équipementier de la Nazionale, a révélé ce jeudi le second maillot de l'Italie pour le prochain Euro, au design très simple. Peut-être trop simple.

Simplement blanche avec le mot "Italia" sur l'avant du maillot entouré de deux fines bandes verte et rouge, la tenue fait penser à un simple T-Shirt, voir même à un maillot d'entraînement. Pourtant, c'est bien le maillot "extérieur" qui sera porté pendant la compétition par Marco Verratti et ses partenaires. Le choix est assumé par la marque allemande, qui a choisi la même stratégie pour ses autres sélections européennes comme la Suisse, la République Tchèque et l'Autriche.

En ce qui concerne l'Italie, le maillot est d'ores et déjà disponible sur le site internet de la sélection, au prix de 90€. Alors que les précédents maillots de la Squadra Azzurra avaient connu un vrai succès chez les internautes, cette nouvelle tunique a beaucoup fait réagir, mais pas forcément dans le bon sens. Pour rappel, Adidas deviendra l'équipementier de la sélection italienne à partir de 2022.

