Marco Verratti (PSG), touché au genou droit début mai, comme Lorenzo Pellegrini (AS Rome), tout juste remis d'une blessure musculaire à une cuisse, ne disputeront pas non plus le dernier match de préparation de l'Italie, a annoncé Roberto Mancini. "Marco fait des pas de géant, son état s'est vraiment amélioré depuis dix jours, nous ferons le point la semaine prochaine", a souligné Mancini au sujet du Parisien, pour qui le PSG avait annoncé le 11 mai une indisponibilité de quatre à six semaines.

Le gardien Gianluigi Donnarumma, qui va quitter l'AC Milan en fin de contrat, n'est pas perturbé par les rumeurs sur son avenir. "Je crois que Gigio va bien, y compris sur le plan psychologique. Je ne vois pas de problème", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse en ligne depuis le centre technique de Coverciano, à Florence, où l'équipe d'Italie prépare l'Euro (11 juin-11 juillet).

Sensi vers un forfait ?

Euro 2020 La tuile pour l'Angleterre : Alexander-Arnold forfait pour la compétition IL Y A 4 HEURES

"C'est désormais un joueur qui évolue à un certain niveau depuis des années, je ne pense pas" qu'il sera perturbé par les rumeurs de mercato, a-t-il ajouté au sujet du gardien international déjà doté d'une solide expérience (25 sélections) malgré ses 22 ans. L'AC Milan a annoncé la semaine dernière le départ de Donnarumma et l'arrivée de Maignan (25 ans) en provenance de Lille, pour le remplacer dans la cage des Rossoneri.

Après le rodage tranquille contre Saint-Marin (7-0) la semaine dernière à Cagliari, l'Italie dispute vendredi soir à Bologne un ultime match de préparation contre la République tchèque, une semaine avant les choses sérieuses en ouverture de l'Euro contre la Turquie, au Stadio Olimpico de Rome. L'Italie rencontrera ensuite la Suisse (16 juin) puis le pays de Galles (20), toujours à Rome. Le milieu de terrain de l'Inter Milan, Stefano Sensi, touché aux adducteurs il y a une dizaine de jours, sera de nouveau forfait, après une nouvelle alerte à l'entraînement jeudi. Selon la presse italienne, il le sera également pour l'Euro.

Le milieu de l'Atalanta Bergame Matteo Pessina devrait le remplacer. Ce dernier, bien que non retenu dans la liste des 26, est resté dans le groupe comme réserviste, il a même participé mercredi à la photo officielle avec le N.27.

Euro 2020 Idéal pour le trio d'attaque, un peu moins pour l'équilibre : le 4-4-2 losange est-il viable ? IL Y A 8 HEURES