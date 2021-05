C'est le grain de sable qui peut enrayer toute la machine. Didier Deschamps le sait, et il n'a pas manqué de le souligner mercredi en conférence de presse . Les aléas du mercato pour un sélectionneur, il a appris à vivre avec depuis la Coupe du monde 2014, son premier tournoi international sur le banc tricolore. L'Euro 2020 ne devrait pas échapper à la règle. Bien au contraire. De nombreux joueurs de l'équipe de France sont encore dans le flou quant à leur avenir en club. Et pas des moindres. Les cadres sont particulièrement concernés et risquent bien d'agiter la rubrique transferts cet été.

Hugo Lloris

Sa situation

Le gardien des Bleus est sous contrat jusqu'en 2022 avec Tottenham, où il évolue depuis 2012. Il a des raisons de vouloir relever un nouveau défi à 34 ans, et les Spurs de le vendre pour en retirer un peu d'argent à un an de la fin de son bail. D'autant plus que le club londonien a échoué dans la quête d'une qualification à la Ligue des champions. Lloris aurait des opportunités pour se lancer dans un challenge sportif plus intéressant. Son nom circule du côté de Manchester United ou du PSG, tous deux qualifiés pour la C1. Mais aussi du côté de Nice, pour un retour aux sources qui peut le séduire.

Un dénouement rapide est-il possible ?

Pas vraiment. Une éventuelle arrivée à Manchester United dépend d'un départ de David de Gea. Pour l'instant, les courtisans ne se bousculent pas pour le portier espagnol, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2023. Paris semble une destination peu probable alors que le PSG a acté la prolongation de Keylor Navas. Reste Nice, mais Lloris n'en a vraisemblablement pas fait une priorité avec d'autres prétendants qui jouent la Ligue des champions. Il y a plus de chances que ce dossier soit réglé après l'Euro qu'avant. Mais sait-on jamais…

Raphaël Varane

Sa situation

L'ancien Lensois n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid, et son départ n'a jamais autant semblé d'actualité. Les Merengue n'ont toujours pas trouvé d'accord avec l'international tricolore malgré de longues négociations, ils préparent une petite révolution cet été et voient dans un transfert du défenseur français la perspective de récupérer une somme non négligeable. Parce que Varane n'a que 28 ans et conserve une belle valeur marchande. Aussi parce que ses courtisans se trouvent en Premier League et ont des gros moyens financiers. Notamment Manchester United et Chelsea, les deux clubs les plus souvent cités pour le recruter.

Un dénouement rapide est-il possible ?

C'est peu probable. Le Real Madrid n'en est qu'aux prémices de ses chambardements. La première étape concerne son entraîneur et l'avenir de Zinedine Zidane n'a toujours pas été tranché. Puis viendra la question des joueurs, et notamment le cas Sergio Ramos, en fin de contrat. Le processus s'annonce long et ne devrait pas favoriser un règlement de la situation de Varane avant l'Euro. S'il décidait de se séparer de son défenseur français, le club madrilène tenterait vraisemblablement de faire monter les enchères pour vendre au plus offrant. Cela promet aussi de longues négociations…

Paul Pogba

Sa situation

Il ne se passe pas un mercato sans qu'il ne soit question de Paul Pogba. Ce sera encore le cas cet été. Le milieu français de 28 ans arrive à un an du terme de son contrat avec les Red Devils, et MU va forcément évaluer la possibilité de le vendre si une bonne offre parvient sur le bureau de ses dirigeants. Mais la situation n'est pas tout à fait la même que l'an dernier, où le nom de Pogba revenait avec insistance du côté du Real Madrid et de la Juventus Turin. C'est beaucoup moins net à l'approche de l'ouverture du marché des transferts.

Un dénouement rapide est-il possible ?

Ce n'est pas la tendance. Dans le sens où Pogba semble plutôt parti pour rester à Manchester United. L'annonce d'une prolongation de contrat du Français mettrait un terme au suspense, mais elle est peu probable à court terme. Il y aura vraisemblablement des rumeurs, et notamment celles d'un échange avec le Turinois Cristiano Ronaldo, qui vont circuler autour du milieu mancunien. Mais pas forcément du concret. Ce n'est pas forcément son cas qui a le plus de chances de polluer le quotidien des Bleus.

Antoine Griezmann

Sa situation

L'attaquant français sort d'une saison plutôt positive au FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024, avec 20 buts et 12 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues. Il semble avoir enfin trouvé ses marques au Barça. Mais Joan Laporta ne compte pas forcément sur lui pour l'avenir, alors que le président du club catalan prépare lui aussi une petite révolution estivale. Il souhaite considérablement renouveler l'effectif blaugrana. Et cela passe par la vente de certains éléments dont Griezmann pourrait faire partie, tout comme Ousmane Dembélé ou Clément Lenglet.

Un dénouement rapide est-il possible ?

Non. Le Barça y verra plus clair sur son mercato dans le courant du mois de juin, après le résultat de l'audit des comptes du club catalan et l'assemblée avec les socios. Il est très peu probable que des décisions fortes, comme un départ de Griezmann, soient prises d'ici-là. A moins qu'une offre irrésistible pour le Français tombe sur le bureau des dirigeants barcelonais. On n'en prend pas vraiment le chemin, même si un intérêt de l'Atlético ou de la Juventus a été évoqué.

Olivier Giroud

Sa situation

Des 26 joueurs de la liste de Didier Deschamps, c'est le seul qui soit en fin de contrat. L'hypothèse de le voir quitter Chelsea cet été est d'autant plus crédible que l'ancien Montpelliérain a peu joué cette saison, avec 17 petites apparitions en Premier League pour 4 buts inscrits. L'attaquant de 34 ans pourrait rebondir du côté de l'Italie, où l'AC Milan souhaiterait en faire la doublure de Zlatan Ibrahimovic.

Un dénouement rapide est-il possible ?

Ce n'est pas forcément dans l'intérêt de Giroud. Le maillot tricolore est de loin celui sous lequel il brille le mieux et un Euro abouti peut lui donner des opportunités qu'il n'a pas forcément pour le moment. Mais l'ancien Gunner a vu un drôle de concurrent faire son retour chez les Bleus en la personne de Karim Benzema et son temps de jeu avec l'équipe de France s'en trouve menacé. Dans tous les cas, il est plus probable que Giroud décide de son prochain club après le championnat d'Europe.

Kylian Mbappé

Sa situation

Elle ne fait plus de mystère tant il ne se passe pas un jour sans qu'il ne soit question de l'avenir de Kylian Mbappé. La star du PSG arrive à un an du terme de son contrat et n'a pas pris de décision concernant son avenir. Paris n'aura pas d'autre choix que de le vendre cet été si l'ancien Monégasque refuse de prolonger. Mbappé est l'objectif prioritaire du Real Madrid, mais un départ en Angleterre et notamment du côté de Liverpool, où Jürgen Klopp lui fait les yeux doux, n'est pas à exclure.

Un dénouement rapide est-il possible ?

Deschamps l'aurait certainement souhaité mais c'est de moins en moins probable. Mbappé est notamment sensible au projet sportif du PSG et le mercato parisien pèsera de tout son poids dans la décision finale de l'attaquant français. La presse espagnole ne manquera pas d'alimenter les rumeurs à son sujet, comme elle le fait déjà depuis plusieurs mois avec une certaine frénésie. Si un cas est susceptible de perturber les Bleus pendant l'Euro, c'est bien celui-là.

