Nos favoris de l'Euro 2020 : L'Allemagne avec Mats Hummels et Thomas Müller en renfort, un aveu de faiblesse ?

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive, avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de l'emporter à nos yeux. L'Allemagne en fait partie, malgré une déroute relativement récente face à l'Espagne (défaite 6-0 en novembre). Depuis, Mats Hummels et Thomas Müller ont fait leur retour en sélection, et Joachim Löw a changé de système.

00:02:40, 12/06/2021 à 17:22