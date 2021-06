Football

Nos favoris de l'Euro 2020 : L'Angleterre de Gareth Southgate a un renouveau à confirmer

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive, avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de l'emporter à nos yeux. L'Angleterre, demi-finaliste du dernier Mondial et ainsi de retour sur le devant de la scène, en fait partie, bien que sa défense n'inspire guère confiance. Southgate dispose d'un effectif au potentiel offensif certain.

00:02:03, il y a une heure