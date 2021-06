Football

Nos favoris de l'Euro 2020 : L'Espagne, une aura qui se délite mais une ambition intacte

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de triompher à nos yeux. L'Espagne en fait partie même si son statut de référence absolue n'est plus qu'un (relativement) lointain souvenir. Le pedigree des joueurs de la Roja n'est pas mirobolant. Leur projet de jeu émérite peut-il compenser ça ?

