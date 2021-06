Football

Nos favoris de l'Euro 2020 : Revoilà les Pays-Bas... mais privés de Virgil van Dijk, Jasper Cillesse

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive, avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de l'emporter à nos yeux. Les Pays-Bas font partie des favoris, à l'aune de leurs récents résultats et de leur superbe génération... Mais pour leur première grande compétition depuis 2014, les Néerlandais sont diminués par des forfaits.

00:02:07, il y a une heure