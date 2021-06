Football

Nos favoris de l'Euro : Grand retour de Benzema, grande équipe : immense pancarte pour la France

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive, avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de l'emporter à nos yeux. La France, championne du monde en titre, en fait partie. Elle aurait occupé une belle place dans la hiérarchie, même sans le tonitruant retour de Karim Benzema. Alors avec lui... elle a d'autant plus de pression.

00:02:41, il y a une heure