Didier Deschamps ne lui a pas fait un cadeau. Pour sa première titularisation, Jules Koundé s'est vu confier le couloir droit, un poste qu'il n'a occupé qu'une fois cette saison à Séville, face à Diogo Jota voire Cristiano Ronaldo. Jeté dans l'arène aux lions, l'ancien Bordelais ne s'est pas démonté mais a vécu une soirée contrastée. Et le penalty concédé en seconde période vient forcément ternir une prestation déjà fragile.

Lucide, il ne s'en est pas caché ce jeudi en conférence de presse : "J'ai pris du plaisir, a-t-il malgré tout confié. Tout n'a pas été facile collectivement et individuellement. Défensivement, je me suis senti bien. Offensivement, c'est moins naturel pour moi et ça a été plus compliqué. Mais jouer un très grand match devant un stade comble, ça reste un bon moment." Le défenseur central de formation a souffert dans ses projections offensives, notamment sur les combinaisons avec Paul Pogba, Antoine Griezmann ou Corentin Tolisso.

On a surtout travaillé défensivement

Il n'est jamais vraiment allé au bout de ses idées notamment en début de match. Si les Bleus ont eu tant de mal à utiliser ce côté droit, ses limites offensives, autant que le manque d'expérience de Tolisso en qualité de milieu droit, y sont pour beaucoup. "On a surtout travaillé défensivement, s'est défendu Koundé. On l'a plutôt bien fait. On n'a pas vraiment été mis en danger. On a fait du mieux qu'on pouvait. Offensivement, ça a été plus difficile pour nous mais on a essayé de gêner au maximum les attaques portugaises."

"Mon poste de base, c'est défenseur central, a-t-il rappelé. Le sélectionneur est au courant. Mais je suis capable d'évoluer et de m'adapter au poste d'arrière droit. En jouant peu, j'ai un peu moins d'automatismes." Deschamps a-t-il pris un risque en lançant Koundé, latéral de fortune ? Ce qui est certain c'est que l'ancien pensionnaire du Haillan, impressionnant aux entraînements, est désormais la doublure de Benjamin Pavard à droite, devant un Léo Dubois déclassé.

"La concurrence, ce n'est pas spécialement quelque chose dont on discute énormément, a-t-il confié. Chacun fait de son mieux et s'entraîne le mieux possible. Je reste à disposition du coach s'il fait appel à moi." Koundé aurait pu instiller le début d'un doute en cas de grosse performance face au Portugal. Mais Benjamin Pavard, lui aussi central de formation rappelons-le, garde largement la main pour la suite des opérations.

