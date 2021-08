Tyrone Mings, défenseur central d'Aston Villa, a débuté les deux premiers matches de l'Euro 2020 de l'Angleterre contre la Croatie et l'Écosse, pour pallier l'absence de Harry Maguire, blessé à une cheville.

Mings a consulté un psychologue pour l'aider à faire face à la pression, conscient qu'il y avait des doutes concernant sa capacité à jouer au plus haut niveau. "J'étais probablement le seul nom sur la feuille de match pour lequel les gens pensaient "Je ne suis pas sûr de lui". Et c'était quelque chose que j'ai dû surmonter ", a-t-il expliqué dans un entretien publié par le quotidien populaire The Sun, lundi.

C'était dur

Euro 2020 La FA ouvre une enquête indépendante après les débordements à Wembley 19/07/2021 À 13:44

"Quand 90-95% de ton pays a des doutes sur toi, c'est vraiment difficile d'empêcher que ça pollue tes pensées." "J'ai donc beaucoup travaillé là-dessus avec mon psychologue. C'était dur. Je n'ai pas très bien dormi avant le premier match." Mings a impressionné lors de ces deux rencontres, au cours desquelles l'Angleterre n'a encaissé aucun but, mais il a ensuite laissé sa place au titulaire habituel, Maguire, pour le reste du parcours jusqu'à la finale.

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, la gymnaste américaine Simone Biles a créé l'émoi en se retirant de plusieurs concours pour préserver sa santé mentale. Mings, 28 ans, pense qu'il est bon de parler ouvertement de ce type de problèmes dans le sport: "Nous avons vu avec Simone Biles qu'il est possible de se confier sur ce que l'on ressent et se sentir soutenu par de nombreuses personnes

Biles : "Je donne la priorité à ma santé mentale"

Euro 2020 Victime de racisme, Saka cible les réseaux sociaux contre la haine en ligne 15/07/2021 À 17:41