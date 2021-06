La qualification est dans la poche après deux matches, finalement. Parce que ce lundi a été favorable aux Bleus, quatre points en deux matches. Les champions du monde verront les huitièmes de finale. Reste à savoir à quelle place ils sortiront du groupe F, qui ils affronteront en huitièmes de finale et où ?

Si la France bat le Portugal, elle est assurée de terminer à la première place du groupe. Elle défierait un meilleur troisième. Celui du groupe A ou C, selon les combinaisons imaginées par l'UEFA.

On sait donc qu'elle pourrait affronter la Suisse ou l'Ukraine. La Suisse est à cette heure l'adversaire le plus probable des Bleus. Le match aurait lieu le 28 juin à Bucarest. La Finlande est exclue de ces possibilités car les combinaisons qui l'amenaient vers les Bleus ne sont plus possibles.

Si la France fait match nul contre le Portugal et se fait passer par l'Allemagne, elle aurait le droit à un crochet par Londres le 30 juin où elle affronterait le vainqueur du groupe D, soit la République tchèque ou l'Angleterre.

Enfin, en cas de défaite face au Portugal et de victoire large de la Hongrie face à l'Allemagne ou de succès des Allemands contre ces mêmes Hongrois, les Bleus termineraient troisièmes et se coltineraient un gros morceau en huitièmes. Soit les Pays-Bas, soit la Belgique. Les matches auraient lieu le 27 juin à Budapest face aux Néerlandais ou à Séville le même jour face aux Belges.

