Voilà, c'est fini. L'Euro 2020 a pris fin dimanche à Wembley, où l'Italie a douché les rêves anglais de gloire en s'imposant aux tirs au but au terme d' une finale accrochée (1-1) . Le formidable collectif transalpin a redoré le blason d'une Nazionale qui, souvenez-vous, n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Les Bleus, eux, avaient brillé en Russie et, trois ans plus tard, ce fut nettement moins convaincant. Fortunes et infortunes ont rythmé les quatre semaines de compétition. L'avez-vous bien suivie ? Il est grand temps de le savoir en répondant aux 20 questions suivantes...