Une relation sélectionneur-joueur, on s'entend super bien), il s'est montré bien plus prolixe lorsqu'il a abordé le cas de son désormais ancien entraineur au Real Madrid. "Zizou a toujours été derrière moi et m'a aidé à avoir ce niveau, a commenté KB(1)9. Je le remercierai tous les jours. C'est un très très grand entraîneur et sur le plan humain c'est l'homme parfait. Pour lui, je dirais le mot magnifique." Si vous vouliez que Karim Benzema s'épanche dimanche en conférence de presse, il valait mieux l'interroger sur ZZ que sur DD. S'il n'a pas échappé à la question sur ses relations avec Didier Deschamps ("), il s'est montré bien plus prolixe lorsqu'il a abordé le cas de son désormais ancien entraineur au Real Madrid. ", a commenté KB(1)9.

Benzema et Zidane avec le Real Crédit: Getty Images

Depuis toujours, Zidane a pris fait et cause pour son joueur au cours du difficile épisode qu'a traversé Benzema pendant ses cinq ans et demi loin des Bleus. "Comment le comprendre... Tu ne le comprends pas (en s'adressant à un journaliste), je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas. Mais bon...", réagissait encore en mars dernier, lors du dernier rassemblement, ZZ qui n'a jamais fait valoir un quelconque droit de réserve lorsqu'il était interrogé sur la situation de son attaquant en sélection. Un soutien sans faille et sans limite que Benzema n'a pas oublié.

Alors forcément, le départ de Zidane, officialisé vendredi, passe mal. "Bien sûr je suis déçu qu'il quitte le Real mais c'est la vie", a conclu Benzema dont Zidane, ce dimanche, fut le sujet de prédilection.

