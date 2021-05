Le champion du monde a également partagé sa joie d'évoluer avec Karim Benzema lors de l'Euro. "Pour moi, c'était un rêve de jouer avec lui parce que c'est un attaquant que j'admire beaucoup, a lancé le Parisien de 25 ans. C'est l'attaquant qui m'a posé le plus de problèmes quand j'ai joué contre lui." Pour Presnel Kimpembe, qui a déjà pu "apprendre un petit peu de lui", Karim Benzema est "quelqu'un de très sympathique avec qui on peut parler de tout et n'importe quoi". Les deux hommes devraient être alignés mercredi en amical contre le Pays de Galles.

