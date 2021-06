Celle-là, il fallait l’inventer. Ce samedi, une vidéo a été très relayée sur Twitter grâce à une idée de simulation exceptionnelle et spectaculaire : décider la fin de l’Euro avec les 16 équipes encore engagées, toutes représentées par un personnage de Mario Kart et des drapeaux de chaque nation encore en lice. La suite ? Un tapis roulant et un scénario incroyable.

Une fois le tapis allumé, les seize figurines souffrent pour rester en lice. Mais une énorme baston finit par se dessiner : un mano-à-mano entre le kart français et le kart allemand. Mais, à la fin, c’est la France qui gagne, grâce à la conduite aguerrie de Luigi. Une séquence franchement sympa à voir ci-dessous.

