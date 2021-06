Cette fois, l’Euro de Karim Benzema est définitivement lancé. Déjà auteur, sur penalty, du but égalisateur de l’équipe de France contre le Portugal mercredi soir, l’attaquant du Real Madrid s’est offert un doublé seulement deux minutes après le retour des vestiaires. Parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture de Paul Pogba, l’ancien Lyonnais a ajusté Rui Patricio d’une frappe croisée parfaite, qui a heurté la base du montant avant de rentrer.

D’abord signalé hors-jeu, Benzema a attendu que la décision ne soit corrigée par l’assistance de l’arbitre central pour pouvoir souffler. Mais quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo inscrivait à son tour son second but de la soirée…

