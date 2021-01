Zlatan Ibrahimovic n'est pas vraiment du genre banal. Et même s'il l'était, on ne prendrait probablement pas le risque de l'écrire. Ce vendredi, l'attaquant de l'AC Milan a ainsi accordé une série d'entretiens dans la presse italienne, où il évoque toute son actualité dans son traditionnel franc-parler. Interrogé sur une possible participation à l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022, le quasi quadragénaire (39 ans) a ouvert grand la porte à Jan Andersson, le sélectionneur de la Suède.