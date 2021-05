Les internationaux italiens sélectionnés pour l'Euro-2020 de football ont reçu lundi leur première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé la Fédération italienne.

Le commissariat italien chargé de l'urgence sanitaire "a autorisé la vaccination en priorité des joueurs faisant partie de la délégation de l'équipe nationale italienne de football qui prendra part en juin au Championnat européen", a indiqué Federcalcio dans un communiqué.

La moitié des 35 joueurs pré-convoqués par Roberto Mancini au rassemblement du 24 mai en Sardaigne ont été vaccinés à Milan, les autres à Rome. Ils ont reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

L'encadrement n'a en revanche pas encore été vacciné.

L'attaquant de l'AS Roma Nicoló Zaniolo, convalescent après une rupture d'un ligament croisé au genou gauche, n'a pas non plus reçu le sérum et n'ira donc pas à l'Euro, selon la presse italienne.

L'Italie jouera le match d'ouverture du tournoi contre la Turquie, le 11 juin à Rome.

