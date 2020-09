Pour les Bleues, il s'agira du premier rassemblement depuis six mois : l'équipe de France féminine avait disputé en mars le dernier match professionnel officiel sur le sol français lors du Tournoi de France, une compétition amicale. A Valenciennes et à huis clos, elle avait fait match nul contre les Pays-Bas (3-3). Pour les qualifications à l'Euro 2021, reporté à 2022 pour ne pas se chevaucher avec l'Euro 2020 messieurs, lui-même reprogrammé en juin-juillet 2021, les Bleues sont actuellement troisièmes de leur groupe derrière l'Autriche et la Serbie. Mais elles comptent respectivement deux et trois matches de moins que ces deux adversaires.