Dominer n'est pas gagner, les Bleues peuvent en témoigner. Dans ce choc au sommet du groupe G des éliminatoires à l'Euro 2022, les joueuses de Corinne Diacre ont alterné entre manque de réalisme et choix peu judicieux en Autriche (0-0). La gardienne autrichienne, Marina Zinsberger, a brillé pour faire perdre ses premiers points à la France après six journées sur huit, et pour l'empêcher de marquer alors qu'elle tournait à 5,8 buts par match jusqu'à présent.