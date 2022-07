De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Il n'y eut ni faux semblants ni réponse fuyante. Mercredi, au MK Stadium, Corinne Diacre n'avait aucune envie de s'attarder en conférence de presse. Une constante chez elle mais les circonstances se prêtaient un peu plus, cette fois-ci, à des réponses courtes mais claires. En à peine quatre minutes, elle a fait le tour de la question : les Bleues ont manqué d'efficacité, cette équipe allemande est une machine bien rodée, il ne faut pas chercher d'excuses au niveau physique. C'est pourtant à la toute fin de son intervention que Corinne Diacre a dit le plus de choses.

D'abord, à chaud, sur un bilan de cet Euro et sur les réponses en vue de 2023 et 2024, elle a eu une pensée pour celles et ceux qui l'ont entouré ces derniers mois. "La déception est tellement importante qu'il faut être proche de son groupe, proche de son staff, a-t-elle expliqué. Chaque chose en son temps". Des mots mais aussi des actes : au coup de sifflet final, elle est entrée sur la pelouse pour aller remercier ses joueuses et glisser ce message, qu'elle a répété en conférence de presse : elle est fière d'elles.

Tout n'est pas à jeter, a-t-elle avancé. À l'instant T, la déception prime. On ne peut pas se satisfaire de perdre. Mais on a construit des choses, on a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Ce n'était pas notre soir, cette compétition n'était pas encore la nôtre, mais en tout cas, la fondation est solide. On a bâti quelque chose d'important, avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, c'est de bon augure pour la suite". Mais c'est dans sa dernière prise de parole qu'elle s'est penchée sur la réussite incontestable de cet Euro pour elle et pour les Bleues : la naissance d'un groupe , le renouvellement d'une équipe. ", a-t-elle avancé.".

"Qu'est-ce qui a manqué aux Bleues ? Une Popp ou une Katoto !"

Henry ou Le Sommer ? Le débat n'est plus là

Les Bleues auraient-elles fait mieux avec Eugénie Le Sommer et Amandine Henry face à l'Allemagne ? Personne ne le sait. Peut-être. Mais le débat n'est plus là. Les réponses apportées par le collectif sur cet Euro sont de nature à valider ces choix si radicaux. Parce que l'effectif a bien vécu et que cette histoire de plafond de verre est enfin derrière. Parce que la majorité de ses joueuses semble enfin avoir compris la "méthode" Diacre, même si elle peut encore laisser perplexe, à l'image de la gestion du cas Griedge Mbock sur cet Euro. Cette troupe a de l'avenir, du caractère mais surtout n'a pas encore tout découvert

La progression individuelle de certaines s'annonce prometteuse, histoire de renforcer une aventure collective emballante sur le plan du jeu mais décevante au moment de faire la décision. En 2019, c'était poussif et minimaliste. En 2022, c'était tantôt flamboyant et souvent pertinent, à l'image d'un coaching parfois décisif. De cet Euro, Diacre sort renforcée. Par ce résultat, inaccessible aux équipes passées, mais aussi par le chemin emprunté.

Corinne Diacre au milieu de ses joueuses pour un footing à Ashby-de-la-Zouch Crédit: Getty Images

Renforcée mais également confortée. Noël Le Graët a beau avoir rétropédalé avant le match face à l'Italie concernant l'avenir de Corinne Diacre, sa décision semble prise depuis de longs mois. Seul un énorme crash et une crise aiguë aurait pu le détourner de sa réelle volonté : conserver la sélectionneur à son poste. Au plus fort des bourrasques, il n'avait dévié de son cap et de sa fidélité envers celle qui avait accepté la mission en 2017 après une cour assidue de "NLG" dès 2016.

Les JO 2024 en ligne de mire… et l'amour du public ?

Je l'ai quand même soutenue dans des périodes où il n'y avait pas grand-monde pour la soutenir, a-t-il Aujourd'hui il y a des résultats qui sont plutôt positifs, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrais pas". Autrement dit, Diacre restera si elle le veut bien. Aucun signe extérieur ne laisse penser le contraire. La sélectionneure devrait ainsi rester en place jusqu'au Mondial de l'été prochain. Et même au-delà ? , a-t-il insisté auprès de l'AFP ce jeudi ". Autrement dit, Diacre restera si elle le veut bien. Aucun signe extérieur ne laisse penser le contraire. La sélectionneure devrait ainsi rester en place jusqu'au Mondial de l'été prochain. Et même au-delà ?

"Il y a la Coupe du monde bientôt et les JO à Paris (en 2024, NDLR), j'y tiens vraiment. Et peut-être l'Euro en France en 2025, a expliqué le Graët, qui a fixé ces Jeux de Paris en priorité cardinale. Je constate que quand on change d'entraîneur tous les ans ou tous les deux ans, même dans les clubs, ça ne progresse pas. Avec Corinne, on est sur la bonne pente". Celle-là même qui peut permettre au football féminin d'accélérer une croissance freinée par le Covid ?

"Je n'aime pas Diacre mais c'est compliqué de la critiquer sur cet Euro"

C'est finalement la seule interrogation qui vaille : Corinne Diacre est-elle la figure à même de faire adhérer le grand public à cette équipe ? Malgré la domination lyonnaise en C1, rien ne vaudra jamais l'aura de la sélection. Sur cet Euro, une constante : les supporters français étaient rares, esseulés et parfois attristés par le manque d'entrain tricolore . De Rotherham à Milton Keynes, ce sont surtout les fans italiens, islandais, néerlandais ou allemands qu'on a le plus vu, le plus entendu. Question d'organisation mais question d'incarnation, également.

Chez les Bleues, deux têtes dépassent largement : celle de Wendie Renard, la capitaine irréprochable et multi-titrée de cette équipe. Puis celle de Corinne Diacre, désormais respectée à défaut d'être vraiment aimée. Son travail de fond, du management à la communication, autant sur le plan personnel que collectif, est à saluer. Mais il n'est pas encore suffisant pour déclencher le coup de foudre nécessaire.

Corinne Diacre pose avant le début de l'Euro féminin Crédit: Getty Images

