Il y a soirs comme ça…". Depuis le banc de touche, Kenza Dali l'admet sans souci, elle a assisté à quelque chose de "fou". Dimanche, pour leur entrée dans l'Euro, les Bleues ont réalisé une première période qu'elles n'auraient même imaginé dans leurs rêves les plus secrets. Face à l'Italie, balayée sans ménagement en l'espace de quarante-cinq minutes, les Bleues ont fait passer un message : ". Depuis le banc de touche, Kenza Dali l'admet sans souci, elle a assisté à quelque chose de "". Dimanche, pour leur entrée dans l'Euro, les Bleues ont réalisé une première période qu'elles n'auraient même imaginé dans leurs rêves les plus secrets. Face à l'Italie, balayée sans ménagement en l'espace de quarante-cinq minutes, les Bleues ont fait passer un message : elles sont prêtes et déterminées

Pour ce choc du groupe D, Corinne Diacre avait émis un souhait : commencer tambour battant la compétition, dès la première minute. "L'idée était de démarrer fort et bien ce championnat et ce match, a expliqué la sélectionneure en conférence de presse. Le mérite en revient aux joueuses, elles ont été très performante dès le début. Le jeu était fluide. On a senti une synergie entre elles et ça donné cette première période".

"Geyoro, l'arme offensive inattendue mais révélatrice du potentiel offensif incroyable des Bleues"

Ce premier acte enchanteur, personne ne semblait l'avoir prévu chez les Bleues. Mais, rapidement, elles ont compris qu'une bonne étoile veillait au-dessus de leur tête à Rotherham. "A un moment, je me suis dit 'ce soir tout va bien rentrer en fait'", souriait Grace Geyoro, dont le triplé symbolise cette parenthèse enchantée inattendue. "C'était incroyable, a complété Dali. Je n'étais pas si surprise car je connais notre qualité. Mais, là, à chaque fois qu'on arrivait près du but, on marquait".

La défense italienne, aux abois, n'a longtemps pas su comment s'y prendre pour contenir la vitesse de Kadidiatou Diani, le jeu en pivot de Marie-Antoinette Katoto, les dribbles de Delphine Cascarino et la vista de Grace Geyoro. Alors quand cette dernière, qui n'avait marqué que 8 fois avec la sélection, vient à planter un triplé…

Grace Geyoro et Delphine Cascarino Crédit: Getty Images

Honnêtement, je n'avais jamais vécu ça

"Une entrée en matière comme ça… Si on m'avait dit avant le match qu'on mènerait 5-0 à la mi-temps contre l'Italie, j'aurais dit que ce n'était pas possible", a d'ailleurs reconnu Corinne Diacre. Une phrase presque similaire à celle prononcée quelques minutes plus tôt par son homologue italienne Milena Bertolini, qui a expliqué n'avoir jamais envisagé un tel écart à la pause entre les deux équipes.

Alors, forcément, il y a toujours de quoi à redire, notamment sur cette deuxième période un moins sérieuse, un peu moins glorieuse. "On a tellement commencé fort qu'on a eu une forme de relâchement en seconde période", a d'ailleurs reconnu Delphine Cascarino après coup. Mais l'essentiel est évidemment sauvé et le test passé haut la main. "Honnêtement, je n'avais jamais vécu ça", a continué une Kenza Dali séduite par l'impression dégagée.

Elle n'est pas la seule. Si chaque match a sa propre vérité, les Belges et les Islandaises, sans doute devant leur TV ce dimanche, risquent de mal dormir. Quand on s'apprête à défier une telle tempête, on cogite avant de s'incliner l'inévitable : sur cette première période, ces Bleues étaient simplement intouchables.

La France a commencé l'Euro 2022 par une démonstration face à l'Italie Crédit: Getty Images

