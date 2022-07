Son départ du New York Stadium jeudi, sans toucher pied à terre et avec des béquilles, ne laissait présager rien de bon. Le couperet est finalement tombé ce vendredi : Marie-Antoinette Katoto est forfait pour la suite de la suite de l'Euro. La buteuse des Bleues, partie passer des examens ce vendredi, souffre d'une grave blessure au genou, avec notamment une rupture du ligament antérieur et un ménisque fissuré, comme le confirme l'AFP. Sortie après un quart d'heure de jeu face à la Belgique (2-1) après un faux appui sur son genou droit, la Parisienne va énormément manquer aux Bleus.