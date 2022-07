La Norvège d’Ada Hegerberg a directement frappé fort pour son premier match de l’Euro Féminin 2022. Les Scandinaves n’ont fait qu’une bouchée de l’Irlande du Nord, ce jeudi soir au St Mary’s Stadium de Southampton (4-1). Si l’attaquante de l’Olympique Lyonnais n’a pas marqué, elle a offert une passe décisive et provoqué un penalty, inscrit par la joueuse du Barça Caroline Graham Hansen. Les Norvégiennes prennent tranquillement la tête du groupe A avant le choc face à l’Angleterre, pays hôte, lundi soir. Les Nord-Irlandaises ont, de leur côté, marqué pour la première fois dans un Euro.

Graham Hansen et la Norvège ont été impitoyables

L’affiche s’annonçait déséquilibrée avant le coup d’envoi, au niveau de l’expérience du plus haut niveau des deux équipes. Cela s’est rapidement traduit dans le jeu : idéalement isolée dans la profondeur par Caroline Graham Hansen, Julie Blakstad, la joueuse de Manchester City, a ouvert le score d’un tir parfaitement tendu et imparable pour la gardienne Jackie Burns (1-0, 10e). La portière nord-irlandaise n’était pas du tout bout de ses peines.

Sur un dégagement anodin, la Lyonnaise Ada Hegerberg profitait de la maladresse de la défense adverse sous pression pour offrir, presque dans la foulée, le deuxième but à Frida Maanum (2-0, 13e). Les Norvégiennes se sont définitivement mises à l’abri sur un penalty obtenu sous le pressing d’Hegerberg et converti par Graham Hansen, la joueuse du Barça, très en jambes ce jeudi soir (3-0, 31e).

Nelson, un but nord-irlandais pour deux records

Revigorées par l’entrée à la pause de leur milieu de terrain et habituelle capitaine Marissa Callaghan, légèrement blessée avant le tournoi, les Nord-Irlandaises ont rapidement inscrit sur corner après la pause, par la défenseure Julie Nelson (3-1, 49e). Tout un symbole : la joueuse des Crusaders Strikers (Premier League nord-irlandaise), internationale depuis 2004, a ainsi marqué là le premier but de l’histoire de la sélection nord-irlandaise dans un Euro. Elle est aussi devenue la buteuse la plus âgée de l’Euro, à 37 ans et 33 jours.

Joie de courte durée douchée par Guro Reiten, dont le beau coup franc a parachevé le succès norvégien (4-1, 54e). Hegerberg n’a pas réussi à inscrire son nom au tableau d'affichage malgré de multiples opportunités (4e, 27e, 45e, 52e, un but hors-jeu à la 69e) mais peu importe : les sauterelles norvégiennes réussissent leur entrée en lice. Elles peuvent aborder avec confiance le choc du groupe qui se déroulera lundi soir à Brighton, face à l’Angleterre de Lucy Bronze et Lauren Hemp.

