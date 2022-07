L’histoire s’arrête là pour les Bleues. Battues par l’Allemagne ce mercredi à Milton Keynes (2-1), elles sont éliminées et ne verront pas la finale à Wembley. Les joueuses de Corinne Diacre ont livré un vrai combat et ont longtemps cru en leur chance. Mais elles sont tombées sur plus fortes. Et vaincues par une excellente Alexandra Popp, auteur d’un doublé. Grâce à sa capitaine, l’Allemagne défiera l’Angleterre dimanche prochain.

La France ne connaîtra donc pas sa première finale internationale de football féminin. Bien sûr, il y aura quelques regrets après cette élimination. Après son gros temps fort à trois occasions non converties. La frappe en pivot du droit de Selma Bacha (63e), la tête piquée sur corner de Wendie Renard repoussée par Merle Frohms (64e) et le tir en angle fermé de Kadidiatou Diani (67e). Mais la déception des Bleues sera aussi atténuée par le niveau affiché par leurs adversaires, huit fois championnes d’Europe et deux fois championnes du monde.

Popp, six buts en cinq matches

Les Tricolores ont été étouffées par la forte pression des Allemandes qui ont couru 10 kilomètres de plus dans cette rencontre. Elles ont été harcelées en permanence sur le terrain, rendant l’organisation du jeu très compliquée. Contrairement au quart de finale contre les Pays-Bas très largement dominé, la France a beaucoup subi. Concédant un premier but logique sur une reprise du gauche d’Alexandra Popp après un centre venu de la droite (1-0, 39e).

Malgré cette ouverture du score, les joueuses de Corinne Diacre sont restées dans le jeu. Grâce à une égalisation rapide avec l’aide du dos de Merle Frohms suite un tir de Kadidiatou Diani sur le poteau (1-1, 44e). Jusqu’au coup de grâce de l’attaquante de Wolfsburg à l’entrée du dernier quart d’heure. Après deux sauvetages successifs de Griedge Mbock, la joueuse de 31 ans a pu inscrire, d’une tête rageuse, son sixième but dans la compétition, après un nouveau centre venu de la droite (2-1, 76e). L’erreur de trop qui met un terme au beau parcours des Bleues.

