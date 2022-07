La Suisse s'inquiète deux jours avant d'affronter la Suède à l'Euro. "L'entraînement de ce (lundi) matin et le point média prévu cet après-midi doivent être annulés à la dernière minute en raison de symptômes gastro-intestinaux chez huit joueuses et onze membres du staff", a indiqué la fédération dans un message transmis aux suiveurs de la sélection helvète.

Ad

"Les faits actuels ne permettent pas de déterminer la cause des problèmes gastro-intestinaux. Les symptômes de vomissements et de diarrhée sont conséquents, mais jusqu'à présent plutôt brefs. Certains n'avaient déjà plus que des symptômes légers ou aucun symptôme ce (lundi) matin", a expliqué le médecin de l'équipe suisse, Martin Schober, dans un communiqué diffusé par la fédération. Les joueuses et les membres du staff concernés resteront isolés jusqu'à ce qu'ils ne présentent plus de symptômes, précise la fédération suisse.

Euro 2022 Incroyable : L'Angleterre lamine la Norvège 8-0 et file en quarts ! IL Y A 2 HEURES

Une séance d'entraînement était initialement prévue lundi matin à Leeds, avec trente minutes accessibles aux médias, avant une table ronde avec des joueuses dans l'après-midi. Les Suissesses ont été tenues en échec samedi par le Portugal (2-2) pour leur entrée en lice dans le groupe C. Elles doivent disputer leur deuxième match mercredi (18h00) à Sheffield contre les Suédoises, qui comptent parmi les favorites de la compétition.

(Avec AFP)

Euro 2022 Huit joueuses suisses à l'isolement pour des troubles gastriques IL Y A 5 HEURES