EURO 2022 - "On passe les quarts de finale" : la France vise une première historique

EURO 2022 - Les Bleues affrontent les Pays-Bas en quarts de finale de l'Euro féminin et vont essayer de se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finale de la compétition. Les supporters sont de plus en plus présents pour soutenir les Françaises, et parmi eux des fans de la première heure qui clament leur amour pour cette équipe ainsi que leur confiance dans la qualification.

00:01:45, il y a une heure