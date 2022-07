Le Covid-19 frappe de nouveau l'Euro 2022. Ce mercredi, la fédération a annoncé que les défenseures Hanna Glas et Emma Kullberg avaient été testées positives, alors que la Suède affronte la Belgique vendredi en quart de finale de l'Euro. Le psychologue de l'équipe, Rasmus Liljeblad, a lui aussi été testé positif. "Les trois personnes seront tenues à distance de l'équipe et seront surveillées en permanence afin de pouvoir réintégrer l'équipe aussi vite que possible", a expliqué la fédération dans un communiqué.

"Une fois qu'elles n'auront plus de symptômes, qu'elles auront un test antigénique négatif et qu'elles auront passé notre contrôle de santé interne, elles seront chaleureusement réintégrées dans l'équipe", a ajouté Houman Ebrahimi, le médecin de l'équipe scandinave. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo et vainqueur de l'édition originelle de l'Euro féminin, la Suède est l'une des favorites de cet Euro 2022. Après un départ timide, la Suède est passée à la vitesse supérieure en battant dimanche le Portugal 5-0, un succès qui lui a permis de finir à la première place du groupe C.

Miedema sort d'isolement

Vivianne Miedema, l'attaquante des Pays-Bas qui avait testée positive au Covid-19 la semaine dernière, a retrouvé le groupe, ont annoncé les 'Oranje', qui affrontent samedi la France en quarts de finale de l'Euro féminin. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'équipe néerlandaise, après l'annonce mardi du forfait pour la suite de la compétition de l'une de ses autres stars, la nouvelle recrue du Paris SG Lieke Martens, en raison d'une blessure à un pied.

"Viv" est "de retour" a salué l'équipe néerlandaise sur son compte Twitter. Miedema, qui a eu 26 ans vendredi dernier, détient le record de buts en sélection (94) et a marqué plus de 50 buts sous le maillot d'Arsenal la saison passée en championnat d'Angleterre. La joueuse avait été testée positive au Covid-19 la semaine dernière, au lendemain du forfait sur blessure de la capitaine et gardienne de l'équipe, Sari van Veenendaal.

Jackie Groenen, qui avait été testée positive au début du tournoi, a également désormais retrouvé le groupe.

Les Pays-Bas rencontrent les Bleues en quart de finale samedi à Rotherham. Durant l'Euro féminin, les tests d'avant-match ne sont pas obligatoires. Une équipe frappée par plusieurs cas de Covid-19 doit placer les personnes concernées à l'isolement. Aucun report n'est admis tant qu'au moins 13 joueuses, dont une gardienne, sont disponibles.

