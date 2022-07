De notre envoyé spécial à Rotherham,

Je ne le savais même pas…" ou "Vous savez les statistiques... Mais merci de nous donner l'info" : visiblement Wendie Renard et Corinne Diacre n'avaient pas pris le temps de se plonger dans les archives nationales dimanche avant " ou "" : visiblement Wendie Renard et Corinne Diacre n'avaient pas pris le temps de se plonger dans les archives nationales dimanche avant leur conférence de presse . Pourtant, elles auraient eu de quoi se réjouir.

21 avril 2021 - 18 juillet 2022 : voilà 453 jours que les Bleues n'ont rien connu d'autre que la victoire. Soit 16 succès de rang. Dans cet Euro, tout n'est pas parfait mais les comptes sont bons. Deux victoires, une première place validée et l'impression que ces Tricolores en ont encore sous la pédale. Face à l'Islande lundi, l'enjeu comptable sera limité. Mais l'aspect symbolique pourrait peser.

"Le vrai niveau des Bleues se situe entre l'Italie et la Belgique"

Les joueuses de Corinne Diacre pourraient ainsi égaler le record de victoires consécutives datant de 2012. A l'époque, la troupe de Bruno Bini avait poussé jusqu'à 17 succès, au cœur de l'été olympique avant d'être calmée, déjà, par les Etats-Unis (4-2). Cette fois-ci, ce sont les Américaines qui sont à la genèse de cette folle série puisque le dernier match des Bleues à ne pas d'être conclu par une victoire française remonte à une soirée au Havre où Megan Rapinoe and co avaient les premières, et les seules, donc à faire chuter les Françaises depuis le Mondial 2019 (2-0).

Voici tous les chiffres à connaître sur les seize victoires françaises avant d'égaliser, peut-être, le record de 2012.

10

Comme le nombre de succès ayant eu lieu en compétition officielle (Qualifications Coupe du monde 2023 et Euro). De quoi définitivement écarter l'étiquette de "l'équipe championne du monde des matches amicaux" ? Pas sûr.

69

Une tornade. Lors de ces seize victoires, les Bleues ont trouvé le chemin du but adverse à 69 reprises. Moyenne ? 4,3 buts/match. Une folie. Si certains scores fleuves ont fait grimper la moyenne (10-0 face à la Grèce, 11-0 face à l'Estonie, 7-0 face au Cameroun), les Tricolores ont également connu des résultats plus serrés, dont cinq victoires avec seulement un petit but d'écart, comme face à la Belgique jeudi (2-1).

Toletti, Geyoro et Katoto se sont amusées contre l'Italie Crédit: Getty Images

7

Une muraille. Avec Aïssatou Tounkara, Griedge Mbock, Wendie Renard, peu importe : ces Bleues semblent impassables avec sept petits buts encaissés, dont deux, déjà, dans cet Euro. Dans l'affaire, la troupe de Corinne Diacre a réussi à préserver son but immaculé lors de 10 matches.

17

Comme le nombre de buts inscrits sur coup de pied arrêté offensif. Marque de fabrique des Bleues depuis de nombreuses années, les phases arrêtées continuent de rapporter gros. Dans le détail, les Françaises ont converti 5 penalties, 2 coups francs mais surtout 10 corners. Vous avez dit arme fatale ?

Wendie Renard et Ouleymata Sarr, lors de France-Belgique - Euro 2022, le 14 juillet Crédit: Getty Images

17

Comme le nombre de buteuses différentes sur la période, signe de l'homogénéité du groupe de Corinne Diacre. Seules Amel Majri, Viviane Asseyi et Valérie Gauvin ne font pas partie de la liste des 23 de la sélectionneure pour cet Euro.

16

Comme le nombre de buts de Marie-Antoinette Katoto sur cette période, meilleure artificière des Bleus, et de loin. Suivent Grace Geyoro (7) et Kadidiatou Diani (6). C'est dire combien l'absence de la Parisienne pourrait peser lourd dans les comptes. En face, Ouleymata Sarr (2) et Melvine Malard (4) n'ont évidemment pas les mêmes références.

2

Comme le nombre d'équipes championnes d'Europe battues par les Bleues. Il y eu l'Allemagne, pour lancer la série (1-0) mais surtout, plus récemment, les Pays-Bas lors du tournoi de France (3-1). Quand on sait que les Oranje seront les adversaires des Tricolores en quarts ... De quoi apporter un peu de prestige à une liste de victimes vraiment pas effrayante sur le papier (Grèce, Slovénie, Estonie, Kazakhstan, Pays de Galles, Finlande, Brésil, Cameroun, Vietnam, Italie et Belgique par ailleurs.

